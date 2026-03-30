Turkish Technic İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Aydın, konuk olduğu Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Konuşmaları'nda öğrencilere hayata ve kariyerlerine yönelik tavsiyelerde bulunarak, 'Zamanın ruhunu yakalamak; teknolojiyi kullanırken toplumsal değerleri de koruyabilmektir' dedi.

BTÜ Konuşmaları programının konuğu Turkish Technic İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Aydın oldu. 'Zamanın Ruhunu Yakalamak' başlıklı konuşmasında Abdullah Aydın, havacılık sektöründeki dönüşüm, Türk Hava Yolları'nın büyüme stratejileri ve gençlere yönelik kariyer tavsiyeleri üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına kendisini ve Türk Hava Yolları ekosistemini tanıtarak başlayan Abdullah Aydın, Turkish Technic'in stratejik ve ciro açısından hâlâ Türk Hava Yolları'nın en önemli iştiraklerinden biri olduğunu söyledi. Yaklaşık 3 milyar dolarlık ciroya sahip olduklarını belirten Aydın, şirket bünyesinde 11 bin 500 kişinin çalıştığını ifade etti. Abdullah Aydın uçak bakım hizmetlerinde Türkiye'de önemli bir konuma sahip olduklarını vurgulayarak, 'Teknisyen sayısı ve bakımını yaptığımız uçak sayısı açısından Türkiye'deki pazarın yaklaşık yüzde 85'ini domine ediyoruz' dedi.

Türk Hava Yolları'nın gelişim sürecine de değinen Abdullah Aydın 2003 yılında 65 uçakla başlayan yolculuğun bugün yüzlerce uçaklık bir filoya dönüştüğünü söyledi. 2025 yılı itibarıyla 92 milyon yolcuya ulaşıldığını, 2033 yılı için ise 171 milyon yolcu ve bin uçak sayısının hedeflendiğini belirten Abdullah Aydın, '90 yılda gidilen yolu yaklaşık 10 yılda ikiye katlamaya çalışıyoruz' diye konuştu.

Türk Hava Yolları'nın 2024 yılını 24,2 milyar dolarlık gelirle kapattığını, 2033 vizyonunda ise 52 milyar doların üzerinde gelir hedefi bulunduğunu dile getiren Aydın, bu hedeflere ulaşmak için mevcut işleyişin ötesine geçilmesi gerektiğini vurguladı. Abdullah Aydın, havacılık sektörünün çok hassas bir alan olduğuna dikkat çekerek, 'Havacılık öyle bir sektör ki uçan bir kuştan bile etkilenebiliyor. Küçük bir kuşun motora girmesi milyon dolarlık hasara yol açabiliyor. Bu nedenle değişimi yönetirken çok dikkatli olmak gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Türk Hava Yolları'nın büyümesinin arkasındaki stratejik kararları da anlatan Abdullah Aydın, şirketin zaman içinde bazı birimlerini ayrıştırarak daha esnek ve verimli bir yapı oluşturduğunu söyledi. Turkish Technic'in 2006 yılında müstakil bir şirket haline geldiğini hatırlatan Abdullah Aydın, aynı yıl 24 yeni hat açılmasının dünya rekoru olduğunu belirtti. Abdullah Aydın, günümüzde THY'nin 353 noktaya uçuş gerçekleştirdiğini ve günde yaklaşık 850 uçuş yapıldığını da ifade etti.

Abdullah Aydın, iş hayatında başarı için bazı temel yetkinliklere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Havacılık sektöründe mühendislik bilgisi, güçlü İngilizce ve teknik altyapının önemli olduğunu belirten Aydın, en çok önem verdikleri konulardan birinin ise öz farkındalık olduğunu söyledi. Aydın, 'Potansiyelinizi performansa dönüştüremezseniz bir anlamı olmaz. Üniversite sizi iş kapısına kadar getirir ama sonrasında sizin gelişiminiz belirleyici olur' dedi.

Abdullah Aydın, Türk gençlerinin başarabileceklerine inanması gerektiğini vurgulayarak, 'Toplumda bazen 'bizden olmaz' gibi bir algı oluşabiliyor. Oysa azmedildiğinde Türkler her şeyi başarabilir. Türk Hava Yolları bunun en güzel örneklerinden biri. Doğru strateji, doğru yatırım ve özgüvenle yapılmayacak hiçbir şey yok. İş hayatında karşılaştığınız zorluklara rağmen pes etmemelisiniz' şeklinde konuştu.

Kişisel gelişime yatırım yapmanın sağlığın, sürdürülebilirliğin ve değişime uyum sağlamanın önemini vurgulayan Aydın, 'Zamanın ruhunu yakalamak; teknolojiyi kullanırken toplumsal değerleri de koruyabilmektir. Bir ayağınız teknolojide, diğer ayağınız insanda olmalı' ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin Aydın'a sorularını yönelttiği programda, Kahoot Yarışması gerçekleştirildi. Yarışmayı kazanan 3 öğrenciye Aydın tarafından hediyeleri takdim edildi. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar'ın Turkish Technic İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Aydın'a plaket takdiminin ardından program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.