BTSO ve TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ile bir araya gelen BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, BTÜ’nün şehre dokunan, şehrin ve sanayini sorunlarına çözüm üretmeye çalışan bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesinin (BTÜ) sanayinin temsilcileriyle ortak çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda BTÜ yönetimi ve akademisyenleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ile bir araya geldi. Toplantıda, üniversite sanayi iş birliğine dair yapılabilecekler detaylarıyla görüşüldü. Ortak Ar-Ge çalışmalarının ele alındığı toplantıda, makale yazma, eğitim desteği ile Ar-Ge merkezi kurulması ve sürdürülebilirlik, proje yazma, sektörel sorun çözüm pazarı toplantıları, İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP), girişimcilik eğitimleri gibi hususlar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

SEKTÖR BAZLI SORUN ÇÖZÜM PAZARLARI

BTÜ’nün şehre dokunan ve şehrin sorunlarına çözüm üretmeye çalışan bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Rektör Naci Çağlar, sanayi ile yapılan iş birlikleri ile özel sektöre fayda getirecek projeler üzerine çalıştıklarını söyledi. Rektör Çağlar, “Sanayinin temsilcileri ile yaptığımız istişarelerle, karşılıklı olarak beklentilerimizi ve sorunlarımızı aktarıyor, buna göre çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Diğer yandan öğrencilerimizin mezun olmadan sektörlerle bir arada olmasına çok önem veriyoruz. Bu amaçla devam eden İMEP’in yanına şimdi mentörlük programını ekliyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantının hem öğrencilerimizin yetkinliğini artırma hem de uzman akademisyenlerimizin, sanayinin sorunlarına yanıt verme açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi