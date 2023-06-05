Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Büyükyıldız yürütücülüğünü yaptığı proje ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’ndan (TÜBİTAK) destek almaya hak kazandı. Projede, BTÜ’nün yanı sıra yurt içi ve dışından iki farklı üniversite de ortak olarak yer alıyor.BURSA (İGFA) - BTÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Büyükyıldız’ın hazırladığı TÜBİTAK destekli proje TÜBİTAK’tan desteğe hak kazandı.

Büyükyıldız, projenin Türkiye’nin en önemli bilim,teknoloji ve araştırma kurumu tarafından desteklenmeye değer bulunmasının, kendisini mutlu ettiğini belirtti.

TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulunan projenin kanser tedavisi ile ilgili olduğunu söyleyen Büyükyıldız, proje kapsamında nötron ile kanser tedavisinde halen kullanılan “eşdeğer jellerin” iyileştirmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Projenin “Boraks Katkılı Fricke Jel Dozimetrelerinin Elde Edilmesi, PGNAA ve DGNAA Yöntemleri ile Matris Etkileri Düzeltilmiş Kalitatif ve Kantitatif Analizlerinin Yapılması” başlığını taşıdığını belirten Büyükyıldız, projenin uluslararası bir çalışma olduğunun da altını çizdi.

Bu projede Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Georgia Institute of Technology ortak kurum olarak yer aldığını bildirdi.

Büyükyıldız, çalışmanın kanser tedavisiyöntemlerinden biri olan nötron yakalamaya dayalıolduğunu ve proje hedefinin, bu noktada kullanılan ve fricke jel olarak adlandırılan eş değer malzemelerin geliştirilmesinin olduğunu söyledi.