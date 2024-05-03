Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ormanları korumak adına başlatılan ‘Orman Benim’ kampanyası çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan İstanbul Valisi Davut Gül, çocuklarla birlikte ormanda çöp topladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ormanları korumak ve yangınlara karşı alınacak önlemler konusunda farkındalık oluşturmak için Türkiye genelinde ‘Orman Benim’ kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde Kemerburgaz Göktürk Devlet Ormanı’nda bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte İstanbul Valisi Davut Gül, ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle bir araya gelerek çöp topladı. Mahalle sakinleri ile sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı etkinlikte ormanın içi ve bitişiğindeki yol kenarlarında bulunan çöpler ve yangına sebep olabilecek materyaller temizlendi. Yangın çıktığında büyümesini önlemek adına ormandaki ağaçların dalları da budandı.

Vali Gül, etkinlikte çocuklara çöp toplamanın ve ormanlara sahip çıkmanın önemini anlattı. Gül, program sonunda çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

“Çöplerimizi çöp kutusuna atalım”

Etkinliğe katılan Çınar Özdemir, “Bugün burada doğaya atılan çöplerimizi topladık ve doğayı temiz tuttuk. Vali bey çöplerimizi doğaya ve hiçbir yere atmamamızı söyledi. Çöplerimizi çöp kutusuna atmalıyız. Doğaya cam attığımızda güneşten dolayı yanıp orman yangınları oluşabiliyor. Çöplerimizi çöp kutusuna atalım” dedi.

“Doğamızı temiz tutalım”

Doğayı kirletmemek gerektiğini söyleyen Emir Özdemir ise, “Bugün burada doğaya atılan çöpleri temizledik. Vali bey ile çöpleri çöp poşetlerine attık. Yerdeki kumaşları çöp kutusuna attık. Çok verimli bir etkinlikti. Biz onları toplamasaydık orman yangınları çıkabilirdi. Vali bey piknik yaptıktan sonra çöplerimizi çöp kutusuna atmayı, yere çöp atmamayı söyledi. Yerlere çöp atmayalım. Doğamızı temiz tutalım, temiz nefes alalım” şeklinde konuştu.

“Doğada bir sürü çöp var”

Camların orman yangınlarına sebep olacağını dile getiren Mehmet Çınar Öz, “Doğaya atılan çöpleri topladım. Ne kadar toplasak da doğada bir sürü çöp var. Herkesten çöplerini çöpe atmalarını rica ediyorum. Vali bey özellikle camların yangın çıkarabileceğini söyledi. Güneşten gelen ışınlar camı ısıtıp otları yakınca orman yangınlarına sebep olduğu için çöpleri çöpe atmamızı söyledi” ifadelerini kullandı.