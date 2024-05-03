Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tüm Türkiye’de başlatmış olduğu "Orman Benim" kampanyası Orhaneli ilçesinde de yapıldı.

Orman yangınlarının önlenmesi ve vatandaşlarda orman yangınlarının orman yangınlarının çıkmasını önleme şuurunun oluşturulması amacıyla bütün illerde 3 mayıs saat 10.00’da "Orman Benim" kampanyası düzenlendi.

Orhaneli ilçesinde Orman İşletmesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna , Orman İşletme Müdürü Bora Turan, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tayır, diğer kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Orman işletmesi Müdürü Bora Turan "Tarım ve Orman Bakanlığı’mızın başlatmış olduğu ‘Orman Benim’ kampanyasıyla ormanlarımızı temizleyerek yanıcı maddeleri azaltarak orman yangınlarının minimum seviyeye düşürmesi amaçlanmaktadır. Bu projeye kaymakamımız, kurum amirlerimiz ve öğrencilerimizle başlamış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın kampanyayı desteklerini bekliyoruz" dedi.

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, “Bu proje çerçevesinde kurum amirlerimizle, ormancılarımızla, öğrencilerimizle ormanlarımızı temizlemeye yönelik farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bizlerin vatandaşlarımızdan istirhamımız şudur ki, ormanlarımızı temizlemek değil kirletmemek, en büyük temizliktir. Ormanlar insanların ciğerleridir. Korumak için elimizden gelen bütün gayreti göstermemiz gerekiyor, ormanlarımızı koruyalım dikkat edelim" diye konuştu.

Kampanya çerçevesinde orman yol kenarları ve orman içlerinde yangına sebep olacak şişe, cam, çaput ve yanıcı özelliği olan atıklar toplanarak traktörlere ve çöp kamyonlarına konularak imha edildi.