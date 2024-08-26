Bursa Teknik Üniversitesi'ni 2030 yılında nasıl görmek isteriz” sorusuna cevap arandığı Arama Konferansı’nın sonuç raporu yayımlandı. Raporla BTÜ’nün geleceğine yönelik; eğitim, Ar-Ge, uluslarasılaşma, kalite, toplumsal katkı gibi konu başlıklarında 750 farklı fikir ortaya kondu.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesinin 2030 yılı ve sonrası için yol haritasını belirlemek amacıyla kamu, STK, özel sektör ve akademi dünyasından iç ve dış paydaşların katılımlarıyla 19-20 Nisan 2024 tarihlerinde “BTÜ Arama Konferansı” düzenlendi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)BaşkanıProf. Dr. Erol Özvar’ın da katıldığı Arama Konferası’nda iki gün boyunca,BTÜ’nün yol haritasını belirlemek üzere 5 odak çalışma grubunda fikirler tartışıldı.

“Yükseköğretimde Liderlik, Yönetim, Kalite”,“Eğitim ve Öğretim”, “Araştırma ve Geliştirme”, “Uluslararasılaşma” ve “Toplumsal Katkı” konu başlıkları BTÜ açısından her odak grubu tarafından masaya yatırtıldı. Bu kapsamda ilk grup; liderlik, yönetişim ve kalite sistemine dair önerilerini sundu. Tartışmalar neticesinde bu alana yönelik BTÜ’de, yönetici yetkinlik izleme ofisinin kurulması, rotasyon uygulaması, dijital yol haritasının oluşturularak dijital yönetim ortamlarının oluşturulması, sektör öncüleri için bilgi üretim merkezi oluşturulması gibi öneriler fikir tepsisinde toplandı.

Eğitim ve Öğretim Grubu ise eğitim programlarına dair önerilerini sıraladı. Bu konuda eğitim programlarının güncellenmesi, çok disiplinli eğitim, deneyime dayalı aktif öğrenme, yerinde ve iş üstünde eğitim, farklı dillerde eğitim programlarının açılması, eğitim öğretim iyileştirme merkezinin kurulması, kişiselleştirilmiş eğitim uygulamaları, sanal eğiticilerin kullanılması, öğrencilerin gelişimlerinin izlenmesi ve öğrenmeyi öğretme gibi fikirler ortaya kondu.

Araştırma ve Geliştirme Grubu ise;sektörel Ar-Ge raporlarının oluşturulması, Ar-Ge arama konferansının yapılması, odaklanmış ve çok disiplinli araştırmalar yapılması, Ar-Geyol haritasının oluşturulması, yapay zekâ deneme atölyelerinin kurulması, Ar-Gedekanlığının kurulması, uzaktan Ar-Geyapılmasıve Ar-Ge sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik çok yönlü fikirler sunuldu.

Topluma Katkı Grubu’nda da Üniversitenin geleceğine yönelik pek çok öneri sıralandı. Bu kapsamda; sosyal sorunlara çözüm üretme merkezinin kurulması, öğrencilerin kamu ve özel kurumlar ile ortak projeler yürütmesi, kadın ve aile olgusunun öne çıkartılması, topluma zarar verecek algı yönetiminin önlenmesi gibi fikirler ortaya kondu. Bununla beraber, bağımlılıkla mücadele ve yaşlılara destek projelerinin yürütülmesi, toplum 7.0 çalışmalarının yürütülmesi, topluma ve ilgili kurumlara hizmet edecek bir veri yönetim platformunun kurulması ve topluma hizmet edecek bir teknoloji yol haritasının geliştirip paylaşılması grup tarafından öne çıkarılan maddeler oldu.

ULUSLARARASI ÇAPTA PROJELER…

Uluslararasılaşma Odak Grubu’nda; Üniversitenin uluslararası alanda görünürlüğü ve yetkinliğinin artmasına yönelik fikirler şekillendi. Grup tarafından uluslararsılaşmaya yönelik; uluslararası kültür festivalinin oluşturulması, Erasmus günlerinin düzenlenmesi, yabancı fahri öğretim üyesi uygulamasının yaygınlaştırılması, uluslararası projeler yapabilme kabiliyetinin artırılması, uluslararası sosyal ağ oluşturma ve ortak yayınlar yapılmasının teşvik edilmesi, uluslararası STK’lar ve diğer ilgili kurumlar ile iş birliğinin güçlendirilmesi, çok dilli eğitim öğretim ve araştırma modellerinin uygulanması fikirleri sunularak, değerlendirilmeye alındı.