Küresel petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı çevresinde tırmanan ABD–İran gerilimi, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Donald Trump’ın askeri operasyonu durdurup ateşkes sürecini uzattığını açıklamasının ardından, varil fiyatı 95 dolar seviyelerinde bulunan Brent petrolde jeopolitik baskı kısmen azaldı.

Küresel piyasalarda yaşanan bu gevşeme Türkiye’ye de yansıdı. Ancak vergi sistemi nedeniyle uluslararası düşüş pompaya sınırlı şekilde aktarılırken, tüketicinin hissettiği indirim düşük kaldı.

Motorine 2,33 TL indirim bekleniyor

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2,33 TL indirim yapılması öngörülüyor. Sistem gereği indirimin yaklaşık yüzde 75’i ÖTV kaynaklı kesinti olarak uygulanacak. Böylece indirimin yalnızca yüzde 25’lik bölümü pompa fiyatına yansıyacak. Bu kapsamda motorinin litre fiyatında 58–59 kuruş civarında düşüş bekleniyor.

Böylece İstanbul'da motorinin litresi 69,26 liraya, Ankara'da 70,38 liraya, İzmir'de 70,66 liraya, doğu illerinde 72,12 liraya gerilemesi bekleniyor.