Fatih Ürek’in vefatının ardından mal varlığı yeniden gündeme gelirken, servetine dair detaylar da netleşti. Ürek’in mirası arasında Bodrum Yokuşbaşı’nda yaklaşık 800 metrekarelik ve 170 milyon TL değerinde bir malikane, Ataşehir’de 5 daire, bankada nakit para, yaklaşık 6 milyon TL değerinde bir otomobil ile pırlanta ve çeşitli mücevherlerin bulunduğu öğrenildi.

FATİH ÜREK'İN MİRASI KİME KALDI?

Fatih Ürek'in mirasının ne olacağı merak edilirken gazeteci Seyhan Erdağ bu konuda bildiklerini aktardı. Star TV'de yayınlanan Nur Viral'le Sen İstersen programına katılan Erdağ; Ürek’in mirasının hukuki süreçlerin ardından kardeşleri arasında paylaştırıldığını açıkladı.

Buna göre, merhum sanatçının mirası kız kardeşleri Sevli Ürek ve Nurgül Fırat arasında bölüşüldü.Öte yandan Ürek’in Ataşehir ve Bodrum’daki taşınmazları ile aracının satışına ilişkin henüz net bir adım atılmadığı, bürokratik işlemlerin devam ettiği belirtildi.

VASİYETİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Fatih Ürek, hayattayken yaptığı bir açıklamada en büyük arzusunun kendi adına bir okul yaptırmak olduğunu dile getirmişti. Vasiyetini zaman zaman güncellediğini ifade eden sanatçı, bir vakıf kurarak eğitime katkı sağlamak istediğini söylemişti.