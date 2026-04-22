Sabah saatlerinde güncellenen verilere göre gram altın satış fiyatı 6 bin 924,09 lira olurken, alış fiyatı 6 bin 835,03 lira olarak kaydedildi.

Piyasada 22 ayar altının satış fiyatı 6 bin 537,22 lira, alış fiyatı ise 6 bin 248,19 lira seviyesinde işlem gördü. 14 ayar altında ise satış fiyatı 4 bin 986,52 lira, alış fiyatı 3 bin 756,27 lira olarak listelendi.

Çeyrek altın satışta 11 bin 346 liradan, alışta 11 bin 209 liradan işlem görürken, eski çeyrek altının satış fiyatı 11 bin 256 lira, alış fiyatı ise 11 bin 161 lira oldu. Yarım altın satışta 22 bin 684 lira, alışta 22 bin 411 liradan işlem gördü.

Tam altın da Bursa Kapalıçarşı’da satışta 45 bin 164 liraya, alışta ise 44 bin 681 liraya ulaştı.