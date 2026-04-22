Türkiye genelinde pek çok zincir markette ürünleri bulunan DKC Grup Gıda ile Bolaman Park Gıda hakkında mahkeme tarafından geçici konkordato kararı alındı. Yaklaşık 51 milyon lira sermayeye sahip DKC Grup’un mali açıdan yeniden yapılandırma sürecine girdiği bildirildi.

Fatsa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda, “Nut Master” markasıyla fındık ezmesi, fındık kreması ve yer fıstığı ezmesi gibi ürünler üreten DKC Grup Gıda’ya 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti tanındı.

Yaklaşık 14 yıldır faaliyet gösteren DKC Grup Gıda Sanayi A.Ş., Bolaman Park Gıda Ürünleri ve Ticaret A.Ş. ile birlikte şirket ortakları Cemal Can Gür, Doğukan Gür, Ömer Faruk Gür ve Turgay Kaynar da 3 aylık geçici konkordato kapsamına alındı.

Alacaklılara 7 günlük süre verildi

Mahkeme kararında, alacaklıların ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçeyle başvurarak, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durumun bulunmadığını delilleriyle ortaya koyabilecekleri belirtildi. Bu kapsamda alacaklıların, konkordato talebinin reddi yönünde mahkemeye itiraz edebileceği ifade edildi.