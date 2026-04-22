Kurban Bayramı’na kısa bir süre kalırken, İnegöl Belediyesi paydaş kurumlar; İnegöl Müftülüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde Sertifikalı Kurban Kesim Elemanı Kursu düzenliyor. Kurban ibadetini yerine getirirken hem dini kurallara uygun hem de sağlık açısından önem arz eden konulara tam hakim olacak şekilde vatandaşların kurban kesmesi adına yapılan kursta, büyük ve küçükbaş hayvan kesimi tüm ayrıntılarıyla teorik ve pratik eğitimlerle öğretilecek.

3 DÖNEM ŞEKLİNDE DÜZENLENECEK

Kurban kesim kursu için kayıtlar başladı. 1 hafta sürecek kurslar 3 ayrı dönem şeklinde düzenlenecek. İlk grup 28 Nisan Salı günü başlayıp 05 Mayıs Salı günü kursu tamamlayacak. İkinci grup için eğitimler 6-12 Mayıs, üçüncü grup için ise 13-20 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kursa kayıt ve ayrıntılı bilgi ise İnegöl Halk Eğitim Merkezinden alınabilecek. Kurslar teorik eğitimlerle başladıktan sonra kursiyerlere kurban kesimi pratik eğitimlerde de gösterilecek.