Erken seçim tartışmalarının gündemde olduğu bu günlerde yapılan bir ankette vatandaşlara, "Yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin adayı kim olmalıdır?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakarak zirveye yerleşti. Muhalefet kanadında sıkça dillendirilen erken seçim tartışmaları devam ederken, anket şirketleri de araştırmalarına hız vermiş durumda. Son olarak AREA Araştırma Şirketi, Türkiye'de Siyasi Durum Araştırması'nda katılımcılara "Yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin adayı kim olmalıdır?" sorusunu yöneltti.

Mansur Yavaş Zirvede

Açık uçlu formatta sorulan bu soruya yanıt verenlerin yüzde 25.3'ü Mansur Yavaş'ı tercih etti. Yavaş'ı yüzde 19.6 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu izledi. Üçüncü sırada yüzde 7.8 ile CHP lideri Özgür Özel yer aldı. Dördüncü sırada ise yüzde 2.1 oranla Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan dikkat çekti.

Erken Seçim İsteği Yüksek

4-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında, 18 yaş ve üzeri 2 bin 56 kişi ile yapılan anket çalışmasında "Sizce erken genel seçim olmalı mıdır?" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 53.3'ü erken seçim yapılması gerektiğini belirtirken, yüzde 41.2'si bu görüşe katılmadı. Yüzde 5.5'lik bir kesim ise bu konuda fikir belirtmedi.

Esad'la Görüşülmeli mi?

Ankette ayrıca Suriyeli sığınmacı sorununun çözümü için hükümetin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşüp görüşmemesi gerektiği de soruldu. Katılımcıların yüzde 85.4'ü Esad ile görüşülmesi gerektiğini ifade ederken, yüzde 8.5'i buna karşı çıktı. Yüzde 6.1'lik bir kesim ise bu konuda fikir beyan etmedi.

Muhalefet kanadında sıkça gündeme gelen erken seçim tartışmaları sürerken, anket şirketleri de bu konudaki araştırmalarına devam ediyor. Son olarak AREA Araştırma Şirketi'nin yaptığı Türkiye'de Siyasi Durum Araştırması, muhalefet adayının kim olması gerektiği konusunda önemli sonuçlar ortaya koydu.

Mansur Yavaş Birinci Sırada

Açık uçlu formatta sorulan "Yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin adayı kim olmalıdır?" sorusuna yanıt verenlerin yüzde 25.3'ü Mansur Yavaş'ı seçti. Yavaş'ı yüzde 19.6 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu takip etti. Üçüncü sırada yüzde 7.8 ile CHP lideri Özgür Özel yer aldı. Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan ise yüzde 2.1 ile dördüncü sırada yer aldı.

Erken Seçim Talebi

Anket çalışmasında, 4-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında, 18 yaş ve üzeri 2 bin 56 kişiyle yapılan araştırmada "Sizce erken genel seçim olmalı mıdır?" sorusu da soruldu. Katılımcıların yüzde 53.3'ü erken seçim yapılması gerektiğini belirtirken, yüzde 41.2'si bu görüşe katılmadı. Yüzde 5.5 ise bu konuda görüş belirtmedi.

Esad'la Görüşülmeli mi?

Suriyeli sığınmacı sorununun çözümü için hükümetin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmesi gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 85.4 olarak belirlendi. Görüşülmemesi gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 8.5 iken, yüzde 6.1'lik bir kesim ise bu konuda fikir belirtmedi.