Vodafone’un 5 yıl önce hayata geçirdiği “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesinde toplanan elektronik atıklar kodlama sınıfına dönüşmeye devam ediyor. Proje kapsamında Kahramanmaraş ve Hatay’da 2 kodlama sınıfı daha açılarak toplam 10 sınıfa ulaşıldı.

Daha sürdürülebilir bir dünya hedefiyle çalışmalarını sürdüren Vodafone, elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla 5 yıl önce başlattığı “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesini ülke genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Projeyle e-atıkları kodlama sınıfına dönüştüren ve bugüne kadar Mardin, Samsun, Adana, Gaziantep, Bingöl, Çanakkale, Uşak, Bursa’da kodlama sınıfları açan şirket, bu illere Kahramanmaraş ve Hatay’ı da ekleyerek toplam 10 sınıfa ulaştı.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “Amaç odaklı bir şirket olarak, çevreye karşı sorumluluk taşıdığımıza inanıyor ve çevresel etkimizi en aza indirmek için çalışıyoruz. 2025’e kadar şebeke kaynaklı elektronik atıklarımızın yüzde 100’ünü yeniden kullanmayı, yeniden satmayı veya geri dönüştürmeyi hedefliyoruz. 2022-23 mali yılında faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan e-atıkların yüzde 99’unu geri kazanım ve geri dönüştürme yoluyla ekonomiye kazandırdık. ‘Bu Atıklar Kod Yazıyor’ projesiyle de e-atıkları topluyor ve bu atıkların lisanslı geri dönüşüm firması tarafından geri dönüştürülmesini sağlıyoruz. Geri dönüşümden elde edilen ekonomik gelirle de kodlama sınıfları açıyoruz. Depremden etkilenen illerimiz arasında yer alan Kahramanmaraş ve Hatay’da açtığımız yeni sınıflarla ülke genelinde toplam 10 sınıfa ulaştık. Vodafone olarak, e-atıkları artı değere dönüştürmeye, böylece hem sosyal hem de çevresel etki oluşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

22 tonu aşkın e-atık geri dönüştürüldü

Şirket, eğitime destek olma ve e-atıkların çevresel etkilerini azaltma hedeflerini harmanladığı “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesiyle, çalışanlarının, iş ortaklarının ve müşterilerinin evlerinden getirdiği e-atıkları topluyor ve lisanslı geri dönüşüm firması Akademi Çevre tarafından geri dönüştürülmesini sağlıyor. Geri dönüşümden elde edilen ekonomik gelirle, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında okullarda kodlama sınıfı kuruluyor. Proje kapsamında 22 tonu aşkın e-atık geri dönüştürülürken, yaklaşık 10 bin çocuğun hayatına dokunuldu.

53 kurumdan ve Vodafone mağazalarından tam destek

“Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesine 2020 yılından bu yana kurumlar da destek veriyor. İş ortağı kurumlar İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Denizli, Ordu, Kütahya, Batman, Tokat, Sakarya, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Samsun, Tekirdağ ve Giresun’da bulunan ofis ve fabrikalarında binlerce çalışanın desteğiyle e-atık topluyor. Projeye destek veren toplam kurum sayısı 53’e ulaştı.

Verilen bilgiye göre, çevreci ve sürdürülebilir bir kimlik kazandırılan yeni nesil Vodafone Mağazaları da projeye dahil edildi. Böylece, bugüne kadar çalışanlarının ve kurumsal iş ortaklarının desteğiyle sürdürülen projeye müşterilerin de katılması sağlandı. Elektronik Atık toplama noktaları web sitesinden vodafone.com.tr/e-atik-toplama

Hangi atıklar toplanıyor?

“Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesi kapsamında artık kullanılamaz durumda olan bilgisayarlar, tabletler, yazıcılar, cep telefonları, klavyeler, fareler, şarj cihazları, sunucular, kameralar, müzik çalarlar, kablolar, uzaktan kumandalar, elektrikli süpürgeler, dikiş makineleri, saç kurutma makineleri, kahve makineleri, elektrikli mutfak gereçleri, uzaktan kumandalı oyuncaklar, kulaklıklar, video oyunları ve oyun konsolları, elektrikli spor ekipmanları ve giyilebilir spor ekipmanları toplanıyor.