Online Yemek Siparişi Markası Yemeksepeti, 25'inci kuruluş yıl dönümü için hazırladığı reklam kampanyasıyla izleyicileri zamanda bir yolculuğa çıkarıyor. 2001 yılında bir ekran başında başlayan bu serüven, aradan geçen 25 yılda kullanıcılarının öğrencilik yıllarından iş hayatına, ilk ev heyecanından en büyük aile kutlamalarına kadar her dönüm noktasına eşlik eden bir başarı hikâyesine dönüştü.

2003 yılında Türkiye'ye ilk Eurovision birinciliğini getiren 'Everyway That I Can' şarkısının reklam için özel olarak yeniden yorumlanan versiyonu eşliğinde ekrana gelen film, nostaljik bir bilgisayar monitöründe açılan ilk sipariş ekranıyla başlıyor. Yıllar önce bir masaüstü bilgisayarın başında başlayan serüven, bugün mobil uygulamayla hayatın her anına saniyeler içinde dâhil oluyor.

Düğünden tekneye, derbiden mahalleye

Filmde, platform kuryeleri alışıldık ev ve ofis sahnelerinin dışına çıkarak bir düğünde pasta kesilirken, evde maç izlenirken, açık denizdeki bir tekneye teslimat yaparken görülüyor. 2022 yazında jet ski ile teslimat uygulamasını hayata geçiren ilk marka olan Yemeksepeti, bu sahnede sektördeki öncü ve inovatif kimliğine atıfta bulunuyor. Platformun 20'nci yıl reklam filminde yer alan çiftin, 25'inci yıl kutlamalarında bu kez düğünlerine tanıklık edilmesi, markanın kullanıcılarıyla birlikte büyüdüğünü simgeleyen nostaljik bir devamlılık sürprizi olarak öne çıkıyor. Platformun yemek siparişinin ötesine geçen hizmet ağını, marketlerle genişleyen yapısını görünür kılan filmde, her detay titizlikle işlendi. Reklamda yer alan kedi görseli ise platformun ofis kedisi 'Yemek'in yapay zekâ teknolojisiyle çalışan özel bir modellemesi olarak hikâyeye samimi bir dijital dokunuş katıyor.

'Keyfin Yerine Gelsin' 25'inci yılda da merkezde

Markanın sevilen sloganı 'Keyfin Yerine Gelsin', 25'inci yıl filminde de dikkat çekiyor. Film, platformun 2001'deki mütevazı başlangıcından bugün 81 ilde milyonlarca kullanıcıya ulaşan hızlı ticaret platformuna dönüşümünü bir kuşak hikâyesi olarak aktarıyor. Türkiye'nin kolektif hafızasındaki en keyifli anlardan biri olan 2003 Eurovision zaferinin melodisi, platformun 25 yıllık yolculuğundaki keyif katma misyonuyla duygusal bir köprü kuruyor.

Çeyrek asırlık tecrübe gerçek bir 'Everyday App' vizyonuyla buluşuyor

Delivery Hero'nun global stratejisiyle paralel olarak, önümüzdeki süreçte Yemeksepeti'ni bir sipariş platformunun ötesine taşıyarak gerçek bir 'Everyday App'e dönüştürmeyi hedefleyen marka, 25 yıldır süregelen kullanıcı odaklı yaklaşımını yeni nesil hızlı ticaret anlayışıyla güçlendiriyor.