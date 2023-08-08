İstanbul’da Ulaşıma gelen zam sonrası taksi fiyatlarında da fiyat artışı yapıldı. İndi bindi fiyatları 40 TL’den 70 TL gibi bir rakama çıkarılsa da taksiciler bu durumdan memnun kalmadı. Taksi ile ulaşıma zam gelmesinin ardından yapılan araştırmalara göre taksi plakaları da fahiş fiyatla satılıyor. Pandemiden bu yana hayat pahalılığı, akaryakıt gibi tüketim malzemelerinde ki artış taksi plakalarına da yansıdı. Her yıl otomobil fiyatları yükselirken özel plaka ve taksi plakası zirvedeki yerini tuttu. Yapılan araştırmalara göre İstanbul’da bir taksi plakasının fiyatının ortalama 8 milyon lira olduğu öğrenildi.