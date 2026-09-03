Siyaset sahnesindeki transferler hız kesmeden sürüyor. TGRT Haber ekranlarında yayımlanan "Taksim Meydanı" programında CHP ile Yeni Parti arasındaki vekil geçişlerine dair yeni bir kulis iddiası öne sürüldü.

"1 EKİM'DE DÖNÜYORLAR"

Gazeteci Mustafa Yavuz, bir süredir temas kurduğu Yeni Partili vekillerden aldığı bilgileri aktararak, 12 milletvekilinin 1 Ekim'de TBMM'nin açılmasıyla beraber CHP'ye geri döneceğini ileri sürdü.

İSİMLERİ BELLİ ANCAK AÇIKLANMASINI İSTEMEDİLER

Yavuz, bahsi geçen milletvekillerinin tamamının kendisine dönüş yapacaklarını net bir biçimde doğruladığını dile getirerek isimleri paylaşmayacağını belirtti. Gazeteci, "12 isim bende belli. Hepsi çok rica ettiler 'ismimizi verme' diye. Fakat 1 Ekim itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönecekler." ifadelerine yer verdi.

"KALAN KALIR, GİDEN GİDER"

Programda söz alan gazeteci Ferhat Murat da Mustafa Yavuz'un iddiasını destekler nitelikte bir kulis bilgisinin kendisine geldiğini ifade etti.

Murat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti'ye geçen birtakım milletvekilleriyle alakalı tutumuna dair de dikkat çekici sözler sarf etti. Kılıçdaroğlu'nun, vekillerin CHP'de kalması hususunda özel bir çaba sarf etmek istemediğini vurgulayarak, "Ben kimseyi aramak istemiyorum. Bu mevzuyla ilgili kalan kalır, giden gider." şeklinde konuştuğunu aktardı.

Murat bunun yanında, Yeni Parti'ye geçen bazı isimlerin beklentilerinin karşılanmadığını iddia etti. Bilhassa birinci sıra garantisi alamayan ve il başkanlığı noktasında arzu ettiği neticeyi elde edemeyen isimlerin tekrar CHP'ye dönme ihtimali olduğunu öne sürdü.

"CHP'DE TOPARLANMA GÖRECEĞİZ"

Mustafa Yavuz ise, Yeni Parti bünyesinde ciddi bir hareketlilik yaşandığını savundu. Yavuz, farklı siyasi oluşumlardan transferlerin yanı sıra CHP'den kopan bazı isimlerin de tekrar CHP ile irtibat kurduğunu dile getirdi.

İstanbul'daki gelişmelere de değinen Yavuz, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in değişik partilerden isimleri CHP'ye kazandırdığına işaret etti. Yavuz, geçen hafta Türkiye İşçi Partisi'nden bir belediye meclis üyesinin CHP saflarına katıldığını anımsattı.

CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katılan bazı isimlerin tekrardan CHP'li yöneticilerle temas kurduğunu iddia eden Yavuz, "Önümüzdeki günlerde CHP'de çok daha kuvvetli bir toparlanma göreceğiz." şeklinde konuştu.

Yavuz ilaveten, Yeni Parti içindeki tansiyonun giderek yükseldiğini savunarak, gelecek süreçte "büyük kütlesel kopuşlar" yaşanabileceğini ileri sürdü.