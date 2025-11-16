Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni haftada da yoğun gündemiyle çalışmalarını sürdürecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri, bu hafta 17’nci toplantılarını gerçekleştirecek. Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sunumlar yapacak.

Yeni Yargı Paketi gündemde

TRT Haber’in aktardığı bilgilere göre, AK Parti’nin titizlikle hazırladığı 11’inci Yargı Paketi de önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı’na sunulacak.

Yeni Yargı Paketi, özellikle 18 yaş altındaki bireyleri kullanarak suç işleyen örgütleri hedef alacak. Ayrıca toplumsal huzuru bozacak eylemler, havaya ateş açma ve trafikte yol kesme gibi suçlarda uygulanacak cezaların artırılması öngörülüyor.

Deprem bölgesindeki seyahat acenteleri bu yıl aidat ödemeyecek

Meclis Genel Kurulu’nda, turizm ve vakıflara ilişkin düzenlemeleri kapsayan kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor.

Yapılan düzenlemeye göre, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde faaliyet gösteren seyahat acenteleri, bu yıl aidat yükümlülüğünden muaf tutulacak.

Teklifte ayrıca vakıf taşınmazlarının kira süresi üç yıldan beş yıla çıkarılıyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nın sınırlarının genişletilmesi de düzenlemeler arasında yer alıyor.

Daha sonra, Vergi Kanunu ve bazı diğer kanunlarda değişiklik öngören teklifin görüşmelerine geçilecek.

Bütçe maratonu devam ediyor

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2026 yılı bütçe görüşmeleri hız kesmeden devam ediyor.

Hafta boyunca İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Dışişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının bütçeleri ele alınacak. Bakanlar, komisyon toplantılarında bütçelerini sunacak ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.