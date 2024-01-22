Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin ardından Kuzey Anadolu fayı üzerindeki sismik aktiviteyi değerlendiren bilim insanları, özellikle 4 il için uyarılarda bulundu. Depremlerle birlikte ortaya çıkan büyük enerjinin kaybolmayacağını belirten uzmanlar, bu enerjinin başka fay hatlarını tetikleyebileceği veya yeni depremlere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Jeofizik uzmanı Dölek, faylar üzerine biriken enerjinin yeni depremlere neden olabileceğini ifade ederek, "Doğu Anadolu fayında azalan aktivite sonrasında Kuzey Anadolu fayında bir canlılık bekliyoruz. Özellikle Varto ve çevresinde stres yoğunluğunun arttığını tespit ettik. Erzincan ve Tokat çevresinde ise 6 Şubat depremlerinden önce de yoğun bir stres birikimi vardı. Kuzey Anadolu fayı üzerinde Tokat, Sivas ve Erzincan çevresinde sismik aktiviteye dikkat çekmek gerekiyor" dedi.

Muş'ta yapılaşma denetiminin sıklaştırılması gerektiğine vurgu yapan Dölek, "Ovaya doğru yapılaşmanın engellenmesi, çok katlı binaların doğru zeminde inşa edilmesi önemlidir. Deprem öldürmez, bina öldürür. Doğru zeminde doğru bina inşa edilirse deprem tehlikesi azalır" şeklinde konuştu.

MAUN Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile çeşitli üniversitelerden bir araya gelen jeofizik ekibi, 6 Şubat depremlerinin ardından Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu faylarının stres birikimini inceledi. Yapılan çalışmada, Muş ilinde Varto fay zonu ve Kuzey Anadolu fayı üzerinde bulunan Erzincan, Tokat ve Sivas çevresindeki faylarda gerilimin arttığı belirlendi. Bilim insanları, özellikle ilerleyen süreçlerde bu bölgelerde sismik aktivitenin artabileceği uyarısında bulunarak, Varto için de dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.