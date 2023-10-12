Adana'ya bağlı Kozan ilçesinde bir otomobilin bozulması sonucunda çekmek için halat bulamayan şahıslar, bir çocuğu halat gibi kullandılar. Bu anlar kameraya anbean yansıdı.

Kozan'da Remzi Oğuz Arık Bulvarı’nda otomobili bozulan sürücünün yardımına arkadaşı koştu. Ancak iki otomobilde de halat bulunmayınca pes dedirten görüntüler ortaya çıktı. Küçük bir çocuk iki otomobilin arasına geçerek adeta halat görevi gördü. Çocuğun iki otomobilin arasında tutunduğu tehlikeli anlar anbean çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.