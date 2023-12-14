Türkiye Finans mobil uygulama üzerinden yapılacak fatura ödeme talimatlarına bonus kazandıran kampanyasını duyurdu. 31 Aralık tarihine kadar mobil uygulama üzerinden müşteri hesap açılışı gerçekleştirenler kampanyaya katılabilir.

350 TL Fatura Desteğinden Nasıl Yararlanılır?

Kampanya dönemi boyunca “müşteri ol” butonunu kullanarak hesap açılışı gerçekleştirenler otomatik fatura ödeme talimatına 350 TL'ye kadar bonus kazanacak. Happy Bonus kart başvurusu onayı alanlar kart ile yapacakları 1.000 TL ve üzeri ilk harcama için 100 TL bonus kazanıyor.

Hangi Faturalar için Kazanç Sağlanır?

Fatura talimatları için elektrik, su, doğalgaz gibi düzenli ödeme emri verildiğinde ise her talimat başına 40 TL toplamda 200 TL bonus kazanılıyor. Kredi kartı ekstresi için dijital ekstra talimatı verenler tek tuşla 50 TL bonus kazanıyor.

350 TL Fatura Desteğine Başvuru Nasıl Yapılır?

31 Aralık tarihinde sona erecek kampanyaya katılmak isteyenlerin cep telefonunun mesaj kısmına AKTIF yazıp bir boşluk bırakarak kartın numarasının son 6 hanesini yazarak 2442’ye sms olarak göndermelidir. Kampanyalar katılımlı olup başvuruda bulunduktan sonra harcama gerçekleştirilmelidir.