Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Wersdown Software & Entertainment yazılım ekibi öğrencileri İHA ile SİHA hakkında proje ve çalışmalar geliştiriyor.

Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Wersdown Software & Entertainment yazılım ekibi öğrencileri geliştirdikleri İHA, SİHA projeleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ekibi Yelken Kafe Toplantı Salonu’nda ağırladı. Gençlerin, geleceğe yönelik atılımlarını dinledi.

"Bu tür girişimleri desteklemek önemli"

Öğrencilere seslenen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bu tür teknolojik girişimleri desteklemenin ve teşvik etmenin önemine vurgu yaparak, “İHA, SİHA proje ve çalışmalarını bizimle paylaşan öğrencilerimiz ile kıymetli öğretmenlerini tebrik ediyorum” dedi.

Çalışmalarından bahseden öğrenciler ise hem yerel hem de ulusal düzeyde geleceğin teknolojik gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Yazılım ekibi öğrencileri, ileri teknolojiye olan ilgileri ve çalışmalarıyla Başkan Aygün’den teşekkür aldı.