Bursa'da SMA hastası Göktuğ bebek için yapılan bağışların toplandığı kumbara çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Karacabey'de ailesiyle beraber yaşayan 3 yaşındaki SMA hastası Göktuğ bebeğin tedavisi için Mudanya ilçesinde bir marketin kasasına bağış kumbarası yerleştirildi. Müşteri gibi markete giren bir şahıs ise kasaya yaklaşarak kumbarayı alıp montunun cebine koydu. Bağış kumbarasının yerinde olmadığını fark eden market çalışanları durumu polise bildirdi. Kumbaranın çalınma anı markette bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili polis çalışma başlattı.

Kaynak: İHA