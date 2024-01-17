Downtown içinde konumlandırılan ve Bursa’ya yeni nesil sağlık deneyimi sunacak olan Meditown hizmete açıldı.

Atış Grup projesi olan Meditown, uluslararası taleplere cevap veren bir sağlık hizmetleri yerleşimi olarak karma yaşam konsepti içinde konumlandırılmış muayenehaneleriyle bir ilk olma özelliği taşıyor. Geleceğin sağlık hizmetlerinden ilhamla yola çıkılmış 32 modern muayenehane yer alıyor. Bursa’nın en modern sağlık alanlarına ev sahipliği yapacak Meditown Sağlık Merkezi, sağlık profesyonellerinin ve hastalarının değişen ihtiyaçlarına uygun, modern ve yenilikçi çözümler sunmak için tasarlandı. Bünyesinde luxury otel, alışveriş mekanları, yeme içme ve rezidans ile birlikte birçok sosyal donatı alanını barındıran Downtown’un, en önemli noktalarından birini de Bursa’ya yeni nesil sağlık hizmeti sunacak Meditown Sağlık Merkezi oldu.

6 ülkede uluslararası sağlık turizmi acente hizmeti

Meditown, Bursa’daki hekimleri sağlık turizmi ağına dahil edecek bir çalışma konseptiyle buluşturdu. Meditown’da konumlanacak hekimlerin danışma hizmetleri birden fazla yabancı dil bilen profesyoneller tarafından sağlanacak. Öte yandan bu hekimler, ilk etapta dünyanın 6 ülkesinde oluşturulan Meditown’un sağlık turizmi ofislerinden acente hizmeti de alabilecek.

Türkiye’de örneği görülmemiş bir sağlık deneyimi

Meditown, lüks konaklama, dünya markalarıyla alışveriş imkanı, sokak lezzetlerinden dünya mutfağına uzanan seçenekleriyle havuz başı restoranların yanında, yaşamla iç içe bir sağlık hizmeti deneyimi sunuyor. Çocuk oyun alanları, konferans salonları, alışveriş caddeleri, sanat merkezleriyle paylaşılan yaşam alanı içindeki ferah muayeneler hem hasta hem hasta yakını ekseninde hizmet alımını üst çizgiye taşıyor. AVM ve sağlık tesisini yılda 15 milyondan fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Meditown, Downtown projesinin önemli bölümlerinden biri olduğunu ifade eden ATIŞ Grup Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış, "Downtown Yaşam Merkezini kurgularken sağlık gibi önemli bir alana da yer vermek istedik. Bu yüzden Meditown projesini hayata geçirdik. Bursa’ya katkı sağlamak için tıp ile alakalı teşhis ve tedavi merkezini kazandırdığımız için mutluyuz. Alanında uzman hekimleri burada farklı bir deneyimle buluşturduk. Buraya gelenler alışverişini yaparken, aynı zamanda ufak bir sağlık sorunun gidebilecek. Diş sağlığından fizik tedaviye, kadın doğumdan estetiğe kadar bir çok alanında uzman burada hizmet verecek. Birbirini destekleyen hizmetleri vatandaşlarımıza kazandırmış olduk. Burada olmak isteyen bir çok sağlık kuruluşundan talep aldık. Bu konsepti başka şehirlerde de istiyorlar. Yurt dışından gelen müşterilerimizi sağlık ve turizm alınanda burada rahatlıkla ağırlaya bileceğiz. Farklı pazarların ihtiyacına göre hitap etmemiz de önemli. Sağlık turizminde Bursa’nın Meditown ile daha iyi ivme kazanacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Hizmet vermeye başlayan Meditown Sağlık Merkezi açılışına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TÜRSAB Güney Marmara BTK Başkanı Murat Saraçoğlu, GÜMTOB Turizm Başkanı Buğra Artıç, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk, ATIŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Atış, ATIŞ Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış, Pars Toprak Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Erdönmez, Hayat Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih Özkul, sağlık kuruluş temsilcileri ve sağlık turizm acenteleri katıldı. Edilen duanın ardından kesilen kurdeleyle davetliler, bir bir sağlık ofislerini gezdi.