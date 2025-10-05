Hakemler: Yunus Emre Çakar, Muhammed Yıldız, Gökhan Karaboğa
İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, Mete Sevinç, Orhan Aktaş, Enes Yılmaz, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun, Yasin Ozan, Hüseyin Afkan
SB Ankaraspor: Hayrullah Mert Akyüz, Alper Tursun, Berk Taşkın, Ahmet Furkan Özcan, Çağrı Giritlioğlu, Abdussamed Karnucu, Ali Aydemir, Şahin Fıstıkcı, Musa Caner Aktaş, Oğuzhan Ayaydın, Serkan Köse,
Sarı kartlar: Alper Tursun (SB Ankaraspor), Oğuzhan Ayaydın (SB Ankaraspor)
Ahmet Özkaya (İnegölspor) , Kerem Dönertaş (İnegölspor), Bekir Sevgi (İnegölspor),
Kırmızı kart:
Goller: Kerem Dönertaş 22 (İnegölspor)
Goller: Hüseyin Afkan 45+1 (İnegölspor)
Maçtan önemli dakikalar
22'nci dakikada İnegölspor oyuncusu Kerem Dönertaş'ın kendi kalesine gol attı. 0-1
45+1 İnegölspor atağında topla buluşan Hüseyin'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-1