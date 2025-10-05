10 Eylül 2015'te Tunceli’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan polis lojmanlarının güvenlik noktasına teröristler tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiş, olayda 3 polis memuru ile 1 sivil yaralanmıştı. Saldırıda ağır yaralanan polis memuru Hakan Çalışkan, tedavi amacıyla Elazığ’a kaldırılmıştı. Yaklaşık 10 yıldır yatağa bağımlı şekilde yaşamını sürdüren gazi memurun şehadet haberi bugün Bursa’ya düştü.

Aslen Erzurum Çayüstü köyünden olan şehidimiz, uzun süredir Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ikamet ediyordu.

CENAZESİ BUGÜN

Şehit polis memuru Hakan Çalışkan, bugün ikindi namazına müteakip Dikkaldırım Mahallesi Mihraplı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.