Ankette, vatandaşlara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Ankette en dikkat çeken detay, kararsızların yüksek oranı oldu. Katılımcıların %30,8'i kararsız veya oy kullanmayacağını belirtti. Kararsız seçmenler dağıtılmadan önce ortaya çıkan sonuçlar şöyle sıralandı:

CHP: %22.7

%22.7 AKP: %21.5

%21.5 DEM Parti: %6.0

%6.0 MHP: %5.6

%5.6 Zafer Partisi: %3.6

%3.6 İYİ Parti: %3.4

%3.4 Yeniden Refah Partisi: %2.4

%2.4 Anahtar Parti: %1.0

%1.0 Türkiye İşçi Partisi: %0.9

%0.9 Diğer: %2.1

Kararsızların oylarının dağıtılmasıyla birlikte partilerin oy oranlarında dikkat çekici değişimler yaşandı. Yeni dağılım şu şekilde oldu:

CHP: %32.8

%32.8 AKP: %31.1

%31.1 DEM Parti: %8.7

%8.7 MHP: %8.1

%8.1 Zafer Partisi: %5.2

%5.2 İYİ Parti: %4.9

%4.9 Yeniden Refah Partisi: %3.5

%3.5 Anahtar Parti: %1.4

%1.4 Türkiye İşçi Partisi: %1.3

%1.3 Diğer: %3.0