Ankette, vatandaşlara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Ankette en dikkat çeken detay, kararsızların yüksek oranı oldu. Katılımcıların %30,8'i kararsız veya oy kullanmayacağını belirtti. Kararsız seçmenler dağıtılmadan önce ortaya çıkan sonuçlar şöyle sıralandı:

  • CHP: %22.7
  • AKP: %21.5
  • DEM Parti: %6.0
  • MHP: %5.6
  • Zafer Partisi: %3.6
  • İYİ Parti: %3.4
  • Yeniden Refah Partisi: %2.4
  • Anahtar Parti: %1.0
  • Türkiye İşçi Partisi: %0.9
  • Diğer: %2.1

Kararsızların oylarının dağıtılmasıyla birlikte partilerin oy oranlarında dikkat çekici değişimler yaşandı. Yeni dağılım şu şekilde oldu:

  • CHP: %32.8
  • AKP: %31.1
  • DEM Parti: %8.7
  • MHP: %8.1
  • Zafer Partisi: %5.2
  • İYİ Parti: %4.9
  • Yeniden Refah Partisi: %3.5
  • Anahtar Parti: %1.4
  • Türkiye İşçi Partisi: %1.3
  • Diğer: %3.0

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Kaynak: HABER MERKEZİ