Ankette, vatandaşlara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Ankette en dikkat çeken detay, kararsızların yüksek oranı oldu. Katılımcıların %30,8'i kararsız veya oy kullanmayacağını belirtti. Kararsız seçmenler dağıtılmadan önce ortaya çıkan sonuçlar şöyle sıralandı:
- CHP: %22.7
- AKP: %21.5
- DEM Parti: %6.0
- MHP: %5.6
- Zafer Partisi: %3.6
- İYİ Parti: %3.4
- Yeniden Refah Partisi: %2.4
- Anahtar Parti: %1.0
- Türkiye İşçi Partisi: %0.9
- Diğer: %2.1
Kararsızların oylarının dağıtılmasıyla birlikte partilerin oy oranlarında dikkat çekici değişimler yaşandı. Yeni dağılım şu şekilde oldu:
- CHP: %32.8
- AKP: %31.1
- DEM Parti: %8.7
- MHP: %8.1
- Zafer Partisi: %5.2
- İYİ Parti: %4.9
- Yeniden Refah Partisi: %3.5
- Anahtar Parti: %1.4
- Türkiye İşçi Partisi: %1.3
- Diğer: %3.0
Kaynak: HABER MERKEZİ