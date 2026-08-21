Şam yönetiminin de resmi olarak katıldığı etkinlikte 29 Ocak’ta başlayan tasfiye sürecinin tamamlandığını vurgulayan Abdi Şahin, “Kürt halkının haklarının Suriye Anayasasında resmi olarak yer alması için siyasi girişimlerimizi daha ciddi ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Entegrasyonla birlikte, yeni bir aşamaya ve yeni bir sürece girdiğimizi ilan ediyoruz. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Önümüzdeki aşamada idari yapıda da köklü değişikliklere gidilecek” ifadelerini kullandı.

Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması ve merkezi otoritenin ülke genelinde yeniden tesis edilmesi açısından en kritik dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçen süreçle ilgili konuşan Haseke Vali Yardımcısı ve entegrasyon denetiminden sorumlu başkanlık ekibinin sözcüsü Ahmed el Hilali, SDG’nin bu adımının silahlı kanat YPG’nin de tasfiyesini kabul etmek anlamına geldiğini kaydetti.

El Hilali, görüş ayrılıklarının Suriyelileri birleştiren bağları ve ortak noktaları ortadan kaldırmadığını belirterek, hükümetin bölünmeler ve savaşın izleri sayfasını kapatıp devlet ve hukukun üstünlüğüne dayalı yeni bir aşamaya geçme iradesini yansıttığını ifade etti.

SÜRECİ ADIM ADIM DUYURMUŞTUK

10 yılı aşkın süredir devam eden ayrılıkçı yapının tasfiyesi, son aylarda hız kazanan stratejik adımlarla sonuca ulaştı. Sürecin hukuki altyapısı, 29 Ocak tarihinde Şam hükümeti ile SDG arasında imzalanan kapsamlı entegrasyon protokolüyle oluşturuldu.

Anlaşmanın ardından Şam yönetimi; Şeyh Maksut, Tel Rıfat, Münbic, Deyr Hafir, Tabka, Rakka ve Deyrizor hatlarında stratejik operasyonlar ve baskı hamleleriyle sahadaki merkezi kontrolünü güçlendirdi.

Bu gelişmelerin ardından dün akşam yapılan duyuruyla birlikte, bölgedeki tek taraflı sözde özerk yönetim dönemi tamamen sona erdi ve bu gelişme Türkiye gazetesinin günler önce duyurduğu kulis bilgilerini de doğruladı.

Yapılan anlaşma kapsamında SDG milislerinin Suriye ordusu bünyesine dahil edilmesi, sivil bürokrasinin Şam’a bağlanması ve idari yapının birleştirilmesi tamamlandı.