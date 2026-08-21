Kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında, dijital platformlarda yayınlanan "Ha Leylim" isimli şarkısına ait video klibin, şarkı sözleriyle birlikte değerlendirildiğinde "müstehcenlik" suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek resen soruşturma başlatılmıştı.
Yurt dışı çıkış yasağı tedbiri
Soruşturma kapsamında Fatih Karaca, savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Karaca, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe, ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA