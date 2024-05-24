Son zamanlarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarına da yansımakta. 24 Mayıs 2024 tarihi itibariyle benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne durumda, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin ve motorin litre fiyatları ne kadar, dizel yakıt fiyatları ne oldu?

Petrol fiyatlarındaki düşüş, pompaya indirim olarak yansıyacak. Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 55 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Güncel Akaryakıt Pompa Fiyatları

Bursa'daki güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre:

Motorin (Mazot) Litre Fiyatı: 41.25 TL

Benzin Litre Fiyatı: Ortalama 43.79 TL