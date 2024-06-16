Sakarya’da kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı.

Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da acemi kasaplar, kendilerini yaralayarak soluğu hastanede aldı. Hayvan yatırma ve kesme tekniklerini yanlış uygulayan acemi kasaplar kullandıkları aletlerle çeşitli yerlerinden yara aldı. Sakarya’da bayramın ilk gününde hastanelerin acil servisleri kurban kesmek isterken kazayla kendini kesen veya kurbanlık hayvanları yatırma sırasında yaralanan vatandaşlarla doldu. Bıçak, satır ile dikkatsizlik ve acemilikte birleşince, kol ve bacaklarından yaralanan vatandaşlar şehirdeki çeşitli hastanelere gitti.

“Kolum iple demir arasına sıkıştı herhangi bir kesik yok”

Kurbanlık hayvanı çekerken sakatlandığını aktaran Talha Gün, “Hayvan çekiyordum, kolum iple demir arasına sıkıştı herhangi bir kesik yok" derken Yaşar Koca, "Herhangi bir şey yok iple uğraşırken parmağım kırıldı" dedi.