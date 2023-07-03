İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ve kuruluşu Sultan 2. Abdülhamid’e dayanan, adını da yine Abdülhamid Han’dan alan 125 yıllık geçmişe sahip Hamidiye Su markasının isminin değiştirilmesine Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği’nden tepki geldi. Dernek Başkanı Turgay Yazıcı, İBB’ye seslenerek “Bu tarihi hatadan hemen vazgeçin” uyarısında bulundu.

125 yıllık geçmişe sahip, kuruluşu Sultan 2. Abdülhamid’e dayanan ve adını Abdülhamid Han’dan alan İBB iştiraki Hamidiye Su markasının ismi, yeni ambalajlarda ve şişelerde HMD olarak kullanmaya başlandı. Bu değişiklik üzerine Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, bir açıklama yaparak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulundu. Yazıcı, tarihin bir milletin hafızası olduğunu ifade ederek “Bu tarihi hatadan vazgeçin” dedi.

HAMİDİYE SU SULTAN ABDÜLHAMİD’İN MİRASIDIR

Her ne kadar İBB tarafından isim değişikliği ile ilgili farklı sebepler sunulsa da böyle bir değişikliğin 125 yıllık bir markaya zarar vereceği gibi aynı zamanda bunun milletimizin geçmişine bir hakaret olduğunu ifade eden Turgay Yazıcı, “Tarih, bir milletin hafızasıdır. Binlerce yıllık geçmişe sahip milletimizin hafızasını güçlü kılan unsurların başında da geçmişimizden gelen değerlere sahip çıkmamız, bu değerlere duyduğumuz aidiyet ve saygıdan geldiğini unutmayın. Bu durumu bir taş parçasında, bir kitap sayfasında, bir binanın pencere detayında, bir su şişesinin etiketinde görebiliriz. Hamidiye Su markası da Sultan Abdülhamid Han’ın milletimize bir hediyesi olarak 125 yıldır hizmet etmektedir. Adını da Cennet mekan Sultan Hamid’den almaktadır. Her su içişimizde kendisini rahmetle anmamızın da bir vesilesidir” dedi.

SULTAN ABDÜLHAMİD’İN MİRASI SAHİPSİZ DEĞİL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Hamidiye Su ismini değiştirmeye yönelik hamlelerde bulunduğunu kaydeden Turgay Yazıcı, “Bu siyasi bir mesele değil, bir milletin tarihinin tahrip edilmesidir. Tarih Hamidiye Suyunu unutmaz, unutturmaz. Ancak Hamidiye Su adını değiştirenleri de bu millet unutmayacak. Bu tarihi yanlıştan biran evvel dönülmesi çağrımızdır. Tarihimizi yok etmenize müsaade etmeyeceğiz. Sultan Abdülhamid’in manevi değere sahip bu mirası sahipsiz değildir” diye konuştu.

Fahrettin Eniş