BUDO tarafından yapılan duyuruda olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 seferin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
13.03.2024 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
13.03.2024 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya
13.03.2024 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
13.03.2024 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
13.03.2024 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
13.03.2024 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13.03.2024 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
13.03.2024 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
Kaynak: BÜLTEN