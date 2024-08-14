Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapılan son duyuruya göre, 14 Ağustos 2024 tarihinde olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok sefer iptal edildi. Bursa'nın Mudanya ilçesi ile İstanbul'un Eminönü/Sirkeci noktaları arasında yapılması planlanan bazı seferler, hava şartlarının kötüleşmesi nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

İptal edilen seferler şu şekilde sıralanmıştır:

14:00 : Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 14:30 : İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi 14:30 : İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi

: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi 15:55 : Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi

: Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi 17:30 : Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 17:45: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi