Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Bursa (Mudanya)-İstanbul arasındaki ulaşım hizmetlerinde bilet fiyatlarında bir zam kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, daha önce 350 TL olarak belirlenen bilet fiyatları, yeni kampanya kapsamında indirimli olarak 175 TL'den satışa sunulacak.

BUDO, düzenlediği deniz otobüsü seferleri ile Bursa ile İstanbul arasındaki ulaşımı kolaylaştırarak, yolcularına hızlı ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmayı hedeflemektedir. Ancak, artan maliyetler ve operasyonel giderler nedeniyle şirket, mevcut fiyatları revize etme kararı almış görünüyor.