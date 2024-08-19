Hangi Ülkenin: Arjantin
Tür: Özerk şehir
Hükümet Başkanı: Horacio Rodríguez Larreta (PRO)
Yüzölçümü: 203 km2
Rakım: 25 metre
Nüfusu: 13,356,715
Nüfus Yoğunluğu: 14.946,6/km²
Alan Kodu: 011
Resmi Sitesi: www.buenosaires.gob.ar
Buenos Aires Hakkında Bilgi
Buenos Aires şehri Arjantin’in başkentidir. Ayrıca şehir, Güney Amerika kıtasının Sao Paulo’nun ardından en büyük ikinci şehir konumundadır. Buenos Aires şehrinin nüfusu 2009 yılı verilerine göre yaklaşık on üç buçuk milyon kişi olarak ölçülmüştür. Şehir tür olarak Özerk şehir grubunda yer almaktadır. Buenos Aires’in hükümet başkanlığını Horacio Rodríguez Larreta (PRO) yapmaktadır. Kentin nüfus yoğunluğu 14.946,6/km² olarak hesaplanmıştır. Buenos Aires kentinin rakımı yirmi beş metre, yüzölçümü ise iki yüz üç kilometre karedir. Şehrin alan kodu sıfır on birdir. Buenos Aires şehrinin resmi internet sitesine www.buenosaires.gob.ar adresinden ulaşabilirsiniz.
Buenos Aires kenti, hem ülkesinin en büyük şehri hem de Güney Amerika kıtasının en büyük şehirlerinin başında gelmektedir. Şehirde resmi dil olarak İspanyolca konuşulmaktadır. Kentte genel olarak yaşayanlar İtalyan ve İspanyol kökenlidir. Bunun yanında Gürcü, Çin, Arap, Kore, Ermeni ve Musevi gibi birçok farklı kökenden insanlarda bulunmaktadır. Buenos Aires şehrinde Katolik Hristiyanlık dini yaygınlık göstermektedir.
Buenos Aires Hangi Ülkenin Başkenti
Cevap: Buenos Aires kenti, Arjantin ülkesinin başkentidir.
Buenos Aires Şehrinin Yerel Bölgeleri
- Agronomía
- Almagro
- Balvanera
- Barracas
- Belgrano
- Boedo
- Caballito
- Chacarita
- Coghlan
- Colegiales
- Constitución
- Flores
- Floresta
- La Boca
- La Paternal
- Liniers
- Mataderos
- Monte Castro
- Montserrat
- Nueva Pompeya
- Nuñez
- Palermo
- Parque Avellaneda
- Parque Chacabuco
- Parque Chas
- Parque Patricios
- Puerto Madero
- Recoleta
- Retiro
- Saavedra
- San Cristóbal
- San Nicolás
- San Telmo
- Vélez Sársfield
- Versalles
- Villa Crespo
- Villa del Parque
- Villa Devoto
- Villa Lugano
- Villa Luro
- Villa Mitre
- Villa Ortúzar
- Villa Pueyrredón
- Villa Real
- Villa Riachuelo
- Villa Santa Rita
- Villa Soldati
- Villa Urquiza
Buenos Aires Hangi Ülkenin Başkenti adlı yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız. www.hangiulkenin.com sitemizi ziyaret ederek tüm başkentleri öğrenebilirsiniz.