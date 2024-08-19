Hangi Ülkenin: Arjantin

Tür: Özerk şehir

Hükümet Başkanı: Horacio Rodríguez Larreta (PRO)

Yüzölçümü: 203 km2

Rakım: 25 metre

Nüfusu: 13,356,715

Nüfus Yoğunluğu: 14.946,6/km²

Alan Kodu: 011

Resmi Sitesi: www.buenosaires.gob.ar

Buenos Aires Hakkında Bilgi

Buenos Aires şehri Arjantin’in başkentidir. Ayrıca şehir, Güney Amerika kıtasının Sao Paulo’nun ardından en büyük ikinci şehir konumundadır. Buenos Aires şehrinin nüfusu 2009 yılı verilerine göre yaklaşık on üç buçuk milyon kişi olarak ölçülmüştür. Şehir tür olarak Özerk şehir grubunda yer almaktadır. Buenos Aires’in hükümet başkanlığını Horacio Rodríguez Larreta (PRO) yapmaktadır. Kentin nüfus yoğunluğu 14.946,6/km² olarak hesaplanmıştır. Buenos Aires kentinin rakımı yirmi beş metre, yüzölçümü ise iki yüz üç kilometre karedir. Şehrin alan kodu sıfır on birdir. Buenos Aires şehrinin resmi internet sitesine www.buenosaires.gob.ar adresinden ulaşabilirsiniz.

Buenos Aires kenti, hem ülkesinin en büyük şehri hem de Güney Amerika kıtasının en büyük şehirlerinin başında gelmektedir. Şehirde resmi dil olarak İspanyolca konuşulmaktadır. Kentte genel olarak yaşayanlar İtalyan ve İspanyol kökenlidir. Bunun yanında Gürcü, Çin, Arap, Kore, Ermeni ve Musevi gibi birçok farklı kökenden insanlarda bulunmaktadır. Buenos Aires şehrinde Katolik Hristiyanlık dini yaygınlık göstermektedir.

Buenos Aires Hangi Ülkenin Başkenti

Cevap: Buenos Aires kenti, Arjantin ülkesinin başkentidir.

Buenos Aires Şehrinin Yerel Bölgeleri

Agronomía

Almagro

Balvanera

Barracas

Belgrano

Boedo

Caballito

Chacarita

Coghlan

Colegiales

Constitución

Flores

Floresta

La Boca

La Paternal

Liniers

Mataderos

Monte Castro

Montserrat

Nueva Pompeya

Nuñez

Palermo

Parque Avellaneda

Parque Chacabuco

Parque Chas

Parque Patricios

Puerto Madero

Recoleta

Retiro

Saavedra

San Cristóbal

San Nicolás

San Telmo

Vélez Sársfield

Versalles

Villa Crespo

Villa del Parque

Villa Devoto

Villa Lugano

Villa Luro

Villa Mitre

Villa Ortúzar

Villa Pueyrredón

Villa Real

Villa Riachuelo

Villa Santa Rita

Villa Soldati

Villa Urquiza

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