Bursa’nın önemli fotoğraf ustalarından Osman Önder’in anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen BUFSAD Osman Önder Kupası 2025 Ödül Töreni ve Sergisi, Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’nde gerçekleştirildi. Törende, dereceye giren eserler sergilenirken, ödüller sahiplerine takdim edildi.

Bursa Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (BUFSAD) tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen yarışma, hem Osman Önder’i anmak hem de yaratıcı fotoğraf çalışmalarını desteklemek amacıyla organize edildi. Yarışmaya, her biri kendi içinde konu bütünlüğü taşıyan 8’er fotoğraftan oluşan projeleriyle 124 katılımcı başvurdu.

Alanında uzman jüri üyelerinin titiz değerlendirmeleri sonucunda, 30 çalışma ilk eleme turunu geçerek finale kalmaya hak kazandı. İkinci turda yapılan değerlendirmelerle birlikte 5 çalışma ödül almaya değer bulundu.

Törende BUFSAD Yönetim Kurulu adına konuşan Savaş Şener, etkinliğin bir kupa ve serginin ötesinde bir vefa toplantısı olduğunu vurguladı. Osman Önder’in hayatını fotoğrafla geçirmiş bir sanatçı olduğunu belirten Şener, “Bir sanatçıyı anmak, onun bıraktığı izleri takip ederek olur. Onu en kıymetli anma şekli budur. Bu yarışmaya başlatan, katılan tüm arkadaşlarımıza ve jüri üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

BUFSAD üyesi Hakan Aydın, Osman Önder'in insanları bir araya getirmesiyle tanınan bir fotoğrafçı olduğunu hatırlatarak, “O, rahmetli olmasına rağmen hala dostları bir araya getiriyor. Onun anısını bu fotoğraflar ve yarışmayla yaşatmak istedik. Bu organizasyonu gerçekleştirdiği için BUFSAD’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

BUFSAD üyesi Aylin Kırgözoğlu ise Osman Önder’in isminin bu yarışmayla yaşatılmasının önemini vurgulayarak, “Osman Önder demek fotoğraf demek, insanlık demek, iyilik demek, dostluk demek. Ondan çok şey öğrendik” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren fotoğrafçılara ödülleri takdim edildi. Katılımcılar sergiyi gezerek birbirlerinin çalışmalarını inceleme fırsatı buldu.