Kongrede konuşan CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, yerel seçimlerde elde edilen başarıyı vurgularken, gözünü İnegöl’e çevirdi.

“Bursayı Kazandık, Sıra İnegöl’de”

Başarır konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bakın bir gururu yaşıyorum. 2024 yerel seçimleri genel seçimlerden sonra. Bursa'yı kazandık ve bu şehre Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediye başkanının koluna girip, il başkanımızın koluna girip salona geldim. Biz Bursa'yı kazandık. Önemli ilçeleri kazandık. Yeter mi? Yetmez. İnegöl’ü de kazanacağız daha. Oraya kafayı taktım.”

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin: “İnegöl’de Değişim İçin Hazırız”

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin de kongre sonrası yaptığı açıklamada, Başarır’ın sözlerine destek vererek şunları söyledi “Grup Başkanvekilimizin kararlılığı bize güç veriyor. İnegöl’de halkın taleplerini dinleyen, şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirmek için örgütümüzle birlikte hazırız. 2024’te olduğu gibi, ilk sandıkta İnegöl’de de değişimi başlatacağız" ifadelerini kullandı.