Sabah saatlerinde gram altın 5 bin 963 liradan alınırken, 6 bin 95 liradan satılıyor.

22 ayar bilezik gramı 5 bin 451 liradan alınırken, satış fiyatı 5 bin 752 lira seviyesinde. 14 ayar altın ise 3 bin 295 liradan alınıp 4 bin 449 liradan satılıyor.

Çeyrek altın Kapalıçarşı’da 9 bin 768 liradan alınırken, 9 bin 940 liradan satılıyor. Eski çeyrek altın da buna yakın seyrediyor. Yarım altın 19 bin 536 liradan alınıp 19 bin 880 liradan satışa sunulurken, tam altın 38 bin 952 liradan alınıp 39 bin 578 liraya kadar çıkıyor.