Bakan Memişoğlu’nun açıklamasına göre artık vatandaşlar, e-Devlet ya da e-Nabız sistemleri üzerinden organ bağışı vasiyetlerini oluşturabilecek. Bu uygulama sayesinde, organ bağışı süreci hem daha pratik hem de herkes için daha ulaşılabilir olacak.

"YAŞAMAK GÜZEL, YAŞATMAK DAHA GÜZEL"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Memişoğlu, vatandaşlara çağrıda bulundu.

“Her Bağış Yeni Bir Hayattır!” diyerek organ bağışı sürecini çok daha kolay hâle getirdik. Vatandaşlarımız artık hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabiliyor. Sizleri başka hayatlara dokunmak için organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bugün bir adım atalım. Yarın hiç tanımadığınız insanlara umut olalım. “Yaşamak Güzel, Yaşatmak Daha Güzel”