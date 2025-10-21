Belediyeden yapılan duyuruya göre, 22-28 Ekim 2025 tarihleri arasında, kentin bazı ilçelerinde dönüşümlü olarak planlı su kesintisi uygulanacak. Kesintiler, 7 ilçeyi kapsayacak ve günlük 12 saati aşmayacak şekilde gerçekleştirilecek.

İşte, 22-28 Ekim tarihleri arasında Bursa’da su kesintisi yaşanacak bölgeler ve saat aralıkları

Bursa'da Hangi İlçelerde Su Kesilecek?

BUSKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey ilçelerine bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek.