Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesi Ataköy köyünde biçilmekte olan buğday tarlasında bulunan kamyon, henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

Yangın, Pınarhisar’ın Ataköy köyünde bulunan bir buğday tarlasında meydana geldi. Tarla içerisinde bulunan kamyon, henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Kısa sürede alevlerin büyümesiyle yangın, biçilmekte olan buğday tarlasına yayıldı.

Civar köylülerin su tankerleriyle müdahale ettiği yangın, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının başladığı kamyon ise kullanılmaz hale geldi.