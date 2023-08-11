Bununla yüzleşme zamanı geldi, ortanca çocuk olmak berbat birşey, değil mi? Bir şekilde onunla yaşamanız gereken, daha büyük bir kardeşin var. Aynı zamanda tüm dikkatleri çeken bir de küçük kardeşiniz var. Size açıkça tanımlanmış bir rol bırakmayan bir durum. Aslında, “Ortanca Çocuk Sendromu” tanınan bir kavramdır ve doğum sırasının çeşitli kişilik özelliklerine etki ettiği de uzmanlar tarafından da düşünülmektedir. Ortanca çocuk olarak, siz lider değilsiniz, bu yüzden bir şeylere kendiniz karar veremezsiniz, siz kendi yolunuza sahip olamazsınız. Artık ailenin bebeği de değilsiniz, bu yüzden kimse tarafından korunmuş da değilsiniz. Ve kesinlikle kötü davranışlar için mazeretiniz de yoktur. Görünüşe göre hiç bir şey yoluna gitmiyor değil mi? Eh, artık değil.

Ortanca Çocuk Günü, ilk ya da son doğmamış olan tüm özel çocukları kutlamak için onların hepsinin hak ettiği bir günü sunuyor. Sonunda, diğer kardeşlerinizin pahasına, biraz ilgi ve sevgi aldığınız bir gün bugün.