Düzenleme kapsamında rapor başvurularının e-Nabız üzerinden yapılabilmesi, bazı raporların üç hekim tarafından düzenlenebilmesi ve engelli raporlarında uzaktan yenileme imkanı getirilmesi hedefleniyor.

Rapor işlemleri tek merkezden yürütülecek

Yeni yönetmeliğe göre ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında “Rapor Başvuru Merkezi” oluşturulacak. Bu merkezler sayesinde sağlık kurulu raporlarına ilişkin başvuru, takip ve sonuçlandırma işlemleri tek noktadan gerçekleştirilebilecek. Ayrıca engelli sporcuların lisans süreçlerinde, mevcut engelli sağlık kurulu raporları yeterli olacak; ayrıca yeni bir rapor alınmasına gerek kalmayacak.

Sağlık raporlarında standart format uygulanacak

Düzenlemeyle birlikte sağlık raporları için standart format dönemi başlayacak. Bakanlık tarafından belirlenen format dışında rapor düzenlenemeyecek. Raporlara İngilizce dil desteği de eklenerek belgelerin uluslararası alanda kullanılabilmesinin önü açılacak.

Üç hekimli rapor dönemi başlıyor

Yeni uygulamada sağlık kurulları, tam teşekküllü ve üç hekimli olmak üzere iki temel yapıda oluşturulacak. İstisnai durumlar dışında raporların üç hekim tarafından düzenlenebilmesi sağlanacak. Ayrıca mühür ve başhekim onayı zorunluluğunun kaldırılmasıyla rapor süreçlerinin daha hızlı ilerlemesi amaçlanıyor.

50’den az çalışanı bulunan az tehlikeli iş yerlerinde işe giriş raporlarının tüm kamu hekimleri tarafından düzenlenebilmesinin önü açılacak. Ayrıca engelli sağlık raporları ile ilaç ve tıbbi malzeme kullanım raporları, evde sağlık hizmetleri koordinasyonunda uzaktan sağlık hizmeti kapsamında yenilenebilecek.

Dijitalleşme kapsamında öne çıkan en önemli yeniliklerden biri, işlemlerin e-Nabız sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olması oldu. Yeni uygulamayla birlikte tüm rapor başvuruları e-Nabız üzerinden alınacak, yazılı dilekçe ile başvuru dönemi sona erecek. Lisans gerektirmeyen spor ve sosyal etkinlikler için vatandaşlar, sağlık kuruluşuna gitmeden e-Nabız üzerinden “Sağlık Durum Belgesi” oluşturabilecek.

Bunun yanı sıra e-Rapor sistemi üzerinden hazırlanan raporlar için fiziksel arşivleme zorunluluğu da kaldırılacak.