Komisyona nisan ayında günlük ortalama 51,46 dilekçe ulaştı. Başvuru sayısı mart ayına göre yüzde 5,69 arttı. En yoğun başvurular Ankara, İstanbul ve İzmir’den yapılırken, en az başvuru Kilis ve Muş’tan geldi. Dilekçelerde dikkat çeken talepler de yer aldı.

Dilekçelerde, kına ve düğün gibi yüksek maliyetli organizasyonların evlilik üzerinde ekonomik ve toplumsal baskı oluşturduğu belirtilerek, sade nikahı teşvik edecek düzenlemeler yapılması istendi. Kamu kurumlarına personel alımlarında yaş sınırının yükseltilmesi, açık alanlar ile dar kaldırımlar ve yaya geçiş yollarında sigara içilmesinin yasaklanması da talepler arasında yer aldı. Ayrıca ilkokul çağındaki çocukların korunması amacıyla, bilişim ve siber güvenlik denetiminden geçmeyen dijital oyunlara erişimin kısıtlanması talep edildi.

İnternet oyunlarında silah ve şiddet içeren içeriklerin yaş sınırlamasına tabi tutulması ve çocuklar ile gençleri korumaya yönelik özel bir yasal düzenleme yapılması, ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara yönelik düşük faizli ve uzun vadeli konut kredisi sağlanması, bireysel silahlanmanın sınırlandırılması ve silahların muhafazasının denetlenmesine yönelik kanuni düzenlemeler yapılması da gelen talepler arasında yer aldı. Silah bulundurma ruhsatı sahiplerinin poligona gidiş izinlerinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi diğer talepler olarak dikkat çekerken, bir vatandaş YKS sınavında 34 yaş üstü erkek adaylara kontenjan ayrılmasını talep etti.