Edirne’nin Enez ilçesinde buharlaşan göl tuzla kaplanırken, paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, bu sıra dışı manzarayı havadan görüntüledi.

Edirne’nin Enez ilçesi Karaincirli köyü sahili yakınlarında bulunan göl, bu yaz yaşanan aşırı sıcaklıklar sebebiyle tamamen buharlaştı. Suyun buharlaşmasıyla birlikte göl yatağı tuzla kaplandı ve göz alıcı beyaz bir alan ortaya çıktı.

Bu doğal dönüşüm, bölge halkı ve ziyaretçiler arasında büyük ilgi uyandırdı. Beyaz tuzla kaplı alan, özellikle fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekti. Bölgenin tanınmış paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, bu sıra dışı manzarayı havadan görüntüledi. Özkaya, gölün bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle tamamen kuruduğunu ve ortaya çıkan beyaz yüzeyin özellikle turistler için ilgi çekici bir hale geldiğini söyledi.