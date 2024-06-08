Türkiye’nin Filibe Başkonsolosluğu tarafından sahne almak üzere gönderilen müzik ve dans grubu, Tekirdağ’da bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu.

Kırcaali Bulgar Türk Rodop Folklor Kültürü Derneği, Kızılağaç Belediye Üyeleri tarafından Tekirdağ’da birtakım ziyaretler gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu adına paydaş kurumlar destekleriyle gerçekleştirilen temaslarda; Muratlı Belediyesi, Muratlı Kaymakamlığı, Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ziyaret gerçekleştiren misafir müzik ve dans grubu, paydaş kurumlara katkılarından dolayı teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu’nu temsilen koordinasyon sağlayan Eğitim Uzmanları Zekiye Hasan ve Barış Tezcan ile Muratlı Belediyesi AB Romacted Direktörü Banu Tabak’a da sürece sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür edildi.

Paydaş kurumlar aracılığıyla yapılan ziyaretlerde; Muratlı Atatürk Evi, Çorlu Atatürk Evi, Çorlu Belediyesi Balmumu Müzesi, Lüleburgaz Belediyesi Çanakkale Müzesi’ne kültür gezileri düzenlenerek istişareler gerçekleştirildi.