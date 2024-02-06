HAZIRLANIŞI: İnce bulguru karıştırma kasesine alarak üzerine sıcak su döküyoruz. Kırmızı biberi, yeşil biberi, taze soğanı, maydanozu, naneyi ve dereotunu ince ince doğruyoruz. Domatesi de soyuyoruz ve küçük küçük doğruyoruz. Doğradığımız malzemeleri suyunu çeken bulgurun içine alıyoruz. Salçasını, tuzunu koyuyoruz. Bir limonun suyunu sıkıyoruz. Zeytinyağını da döküyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Servis ediyoruz. BULGUR SALATASI 1 su b. ince bulgur 2 kırmızı biber 5 yeşil biber 1 tutam taze soğan 1 tutam maydanoz 1 tutam nane 1 tutam dereotu 1 domates 1 çorba k. domates salçası 1 limon zeytinyağı tuz

Kaynak: Haber merkezi