Hayatımızın her alanınında yer alan internet kişisel verilerinizi koruma hususunda ne derecede özenli.

Günümüzde birçok kullanıcısı bulunan sosyal medya hesaplarında kişisel bilgilerinizin paylaşımı ciddi güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Birçok uzman bu hususta siber suçluların hedefi olabileceğiniz konusunda kullanıcıları bilinçli olmaya çağırıyor.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon Sinema Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, kişisel verilerin korunmasının dijital çağda hayati önem taşıdığını söyledi.

"Veri paylaşımlarını sınırlayın"

Vatandaşların verilerini korumak için dikkatli olması gerektiğine dikkati çeken Kırık, şu ifadelere değindi;

"İnternet sitelerine kayıt olurken ya da uygulama indirirken veri paylaşımı sınırlanmalı ve gizlilik politikaları okunmalı. Güvenli internet kullanımı için güncel yazılımlar kullanılmalı ve şüpheli içeriklere karşı dikkatli olunmalı.



Kişisel verilerin kontrolü ele alınmalı ve gerektiğinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na başvurulmalıdır.Ayrıca, cihazların güvenliği sağlanmalı, yedekleme yapılmalı, gereksiz hesaplar kapatılmalı ve güncel gelişmelerden haberdar olunmalı."

Kırık, devletlerin bu alanda son yıllarda yasal düzenlemeler ile önemli çalışmalar yaptığına işaret ederken, bireylerin de aynı süreçte verilerini korumak amacıyla uygulamalara izin verme konusunda daha seçici olması gerektiğini söyledi.

Uygulamaların fotoğraflara, kişilere ve diğer hassas verilere erişim izni talep etmesinin kullanıcıları çeşitli risklerle karşı karşıya bıraktığını aktaran Kırık, erişim taleplerinin dikkatlice incelenmesi gerektiği uyarısında bulundu.