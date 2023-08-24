Bursa’nın gözde eğlence merkezleriden biri olan ve Podyum Park’ta bulunan Krokodil Cafe Bar Restaurant, Bursa’nın gözde solistlerinden olan Burak Şenöz’ü ağırladı.Ersel NALBANT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Sevilen şarkıcı Burak Şenöz, Bursa’nın yaşam merkezi Podyum Park;ta bulunan ve Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği Krokodil Cafe Bar Restaurant’ta sahne aldı.

Bursa cemiyet hayatının da yoğun ilgi gösterdiği gecede, ‘Benim Oldun’, ‘Aşkımdan Habersizim’, ‘Deprem’, ‘Avare’, ‘Yılanlar’ gibi birbirinden güzel şarkılarını, Bursalı sevenleri için seslendiren Burak Şenöz, eğlence severlere müzik dolu bir gece yaşattı.

Burak Şenöz yaklaşık 3 saat süren programı boyunca, gerek sesi gerekse sahne performansı ile bir kez daha sevenlerinin gönlünde taht kurdu.

Program boyunca Burak Şenöz’ün seslendirdiği tüm şarkılara eşlik eden Bursalı müzikseverler, dolu dolu bir gece yaşamanın keyfini çıkardılar.