Milli futbolcu Burak Yılmaz, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Tecrübeli futbolcunun kariyerine ne şekilde yöne vereceği merak konusu olurken, Burak Yılmaz geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çırağan sarayında basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

KARİYERİNİ NOKTALADIĞINI DUYURDU

Burak paylaşımında "Pazartesi günü saat 16:00 da Çırağan sarayında basın toplantısı yapacağım. Değerli basın mensuplarını bekliyorum. Sevgiler..." ifadelerini kullanmıştı. Merakla beklenen toplantı gerçekleşirken, Yılmaz burada yaptığı açıklamada futbolculuk kariyerini noktaladığını resmen duyurdu.

"ŞENOL HOCANIN AKLINDA BENİMLE İLGİLİ BİR ŞEY OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Burak Yılmaz: "Şenol hocamın aklında benimle ilgili bir şey olduğunu biliyorum ama kendisi henüz bunu bana deklare etmedi."